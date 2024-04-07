موعد آذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان 2024.. وأدعية العشر الأواخر

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لرغبتهم لحضور الإفطار مع الأهل والأصدقاء خاصة في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل ويعرض الدستور مواقيت الصلاة في المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان 2024

ننشر موعد آذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات وفقا للإمساكية الرمضانية التي قام بإغدادها فريق من خبراء هيئة المساحة المصرية والتي جاءت كما يلي:-

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5:18 فجرا.

موعد أذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:07 ظهرا.

موعد أذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:06 عصرا.

موعد أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 5:27 مساء.

موعد أذان صلاة العشاء في تمام الساعة 6:47 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5:24 فجرا.

موعد أذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:12 ظهرا.

موعد أذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:08 عصرا.

موعد أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 5:29 مساء.

موعد أذان صلاة العشاء في تمام الساعة 6:50 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5:15 فجرا.

موعد أذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

موعد أذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:01 عصرا.

موعد أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 5:22 مساء.

موعد أذان صلاة العشاء في تمام الساعة 6:42 مساء.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

نعرض للقراء صيغ أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم بلغنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.

اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة.

اللهم ما أقسمت في هذه اللية المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة روق فاجعل لي منه نصيبا.. وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اقرأ أيضا

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024