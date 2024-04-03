"كيف أواجه الله؟".. حسام حبيب يكشف عن مخاوفة من تأدية الصلاة (فيديو)

كشف الفنان حسام حبيب عن تجربته الشخصية مع الاكتئاب وكيف أثرت على علاقته بالصلاة، معربا عن حبه العميق لله، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يؤدي الصلاة خشية من أن يكون قد أغضب الخالق، وتساءل "كيف لي أن أواجهه؟".

وأضاف حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أنه كان يتجنب الحوار المباشر مع الله أثناء الصلاة، مؤكدًا أن الهروب من المواجهة يعد نوعًا من الكذب على النفس، موضحا أن الله يراقبنا دائمًا، وأن الكذب على النفس ومحاولة الهروب من الصلاة لا يجدي نفعًا، بل يزيد العبء النفسي، وشدد على ضرورة مواجهة المشاكل وحلها للتخلص من الأمراض النفسية.

واختتم حبيب حديثه بالتأكيد على أهمية الاعتراف بالمرض النفسي كخطوة أولى نحو الشفاء، مشيرًا إلى أنه خلال فترة من الزمن، أحب النوم بشكل مفرط مما أدى إلى تشخيصه بالاكتئاب من قبل أحد الأخصائيين بعد أن عرض عليه قائمة بأعراض المرض.