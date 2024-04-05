الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط شركة ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد المنزلي

ناتجاس للغاز
ناتجاس للغاز

رابط شركة ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد المنزلي عن شهر إبريل 2024 محور تساؤلات المواطنين على موقع البحث العالمي جوجل يوميا وذلك لتسديد فاتورة الاستهلاك الشهري قبل انطلاق إجازة عيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

رابط شركة ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد المنزلي 

يمكن استخدام رابط شركة ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد المنزلي عن شهر ابريل 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة للعملاء لعدم إهدار الوقت والجهد خاصة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك ورغبة المواطنين في شراء كافة مستلزمات العيد في ظل ضيق الوقت.

وتعبر شركة ناتجاس لتوصيل الغاز الطبيعي واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد وتوصيل الغاز الطبيعي وتشغيل الشبكات الضخمة لنقل الغاز وبناء بنية تحتية لازمة لتوصيل الغاز في العديد من الدول حول العالم من بينها مصر حيث تأسست عام 1985 ومقرها الرئيسي في فرنسا. 

طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز من شركة بتروتريد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل شركة بتروتريد 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ابريل 2024

يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ابريل 2024 من الموقع الرسمي لشركة ناتجاس وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات المواطنين.
  • تحديد خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية.
  • وضع علامة صح على المحافظة.
  • تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل (شقة، دور، عمارة، شارع، منطقة، حي).
  • إدخال كافة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بشكل رسمي.
  • تسجيل قراءة العداد المكون من 9 أرقام في الخانات المحددة.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض الفاتورة.
  • ظهور المبلغ المراد سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي.
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2024 وتسجيل قراءة العداد

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مودرن جاس: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى العريش وبئر العبد

المناطق التي تعمل بها شركة ناتجاس في مصر 

تغذي شركة ناتجاس للغاز الطبيعي المناطق التالية في مصر:-

(القباري، العجمي، محرم بك، برج العرب، المقطم، الهضبة العليا، الهضبة الوسطي، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، كفر الدوار، أبو المطامير، شبراخيت، إيتاي البارود، وادي النطرون، الدلنجات، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسي، إدكو، كوم حمادة، النوبارية).

 

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ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد فاتورة الغاز ابريل 2024

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