رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2024 وتسجيل قراءة العداد

إذا كنت مهتمًا بالاطلاع على تفاصيل فاتورة الغاز الطبيعي لمنزلك لشهر أبريل 2024، أو كنت تود تقديم قراءات عداد الغاز الخاص بك عن طريق الإنترنت من خلال موقع شركة بتروتريد، "الدستور" يوفر لك دليلًا كاملًا لهذه الخدمات.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

التطورات التقنية والانتقال إلى العصر الرقمي قد غيرت بشكل جذري الطريقة التي تُقدم بها الخدمات، بما في ذلك خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمساكن، هذه التحولات سهلت بشكل كبير على المستهلكين الوصول إلى فواتيرهم واختيار أساليب الدفع المفضلة لديهم من بين مجموعة واسعة من الخيارات.

قراءة عداد الغاز

الآن بات بإمكان المستهلكين مراقبة استهلاكهم الخاص للغاز بيسر وتسجيل قراءات العدادات بأنفسهم، سواء كان ذلك عن طريق الويب أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

أفادت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بأنها قد خصصت فترة من الزمن لعملائها لمراجعة فواتير الغاز الطبيعي والاطلاع على الخيارات المتنوعة للدفع، هذه الفترة تمتد من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر، وقد قامت الشركة بتوفير إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات أونلاين عبر الرابط التالي: (انقر هنا).

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، حيث ستجد قسمًا مخصصًا للعملاء يمكنك من خلاله مراجعة فواتيرك وسدادها.

2. إذا كنت تملك حسابًا مسبقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام معلوماتك، في حال عدم امتلاكك لحساب، يمكنك إنشاء واحد بسهولة باستخدام بيانات عداد الغاز مثل رقم العقار، الوحدة السكنية، ورقم البلوك أو المنطقة.

3. بعد الدخول إلى حسابك، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك قسم مخصص لفواتير الغاز.

4. ضمن قسم الفواتير، يمكنك مشاهدة فواتيرك الحالية والسابقة وتفاصيلها.

5. حدد الفاتورة التي ترغب في مراجعتها لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بها، مثل القيمة الإجمالية وتاريخ الاستحقاق.

6. عند الرغبة في الدفع، اختر الطريقة المفضلة لك. تقدم بتروتريد عدة خيارات للدفع تشمل استخدام التطبيق الرسمي للشركة على الهواتف الذكية، الدفع الإلكتروني عن طريق خدمات مثل فوري وأمان، إضافة إلى خيارات الدفع المتاحة عبر البنوك.