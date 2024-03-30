مودرن جاس: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى العريش وبئر العبد

كشف المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس ادارة شركة "موردن جاس" في تصريحات لـ"الدستور"، عن أنه في إطار المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، انتهت الشركة من تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة شملت مد خطوط الغاز الرئيسية إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة بطول ما يقرب من 172 كم، كما انتهت الشركة من تنفيذ 234 كم من خطوط الضغط المنخفض والمتوسط لمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ أكثر من 58 كم من الشبكات الأرضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بمدينتي العريش وبئر العبد

وشاركت الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تمديد الشبكات الأرضية لتزويد المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إقامة محطة لتخفيض الضغط وإضافة الرائحة بسعة 80 ألف متر مكعب في الساعة.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مدينتي العريش وبئر العبد في شمال سيناء، وكذلك تم تزويد محطة الكهرباء الغازية العملاقة في حي المساعيد غرب مدينة العريش بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من المنشآت التجارية والمخابز البلدية ومحطات تموين السيارات بالطاقة النظيفة، وتأسيس محطة لتخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة.

وكشف قنديل في وقت سابق عن أنه، في إطار استراتيجية وزارة البترول وخطة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتوسع الخارجي وخاصة في دول الخليج العربي والقيام بدور الشركة في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، قامت الشركة بتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي بالسوق السعودية، تحت اسم "مودرن جاس السعودية" برأس مال مبدئي 2 مليون ريال سعودي بمشاركة 80% من هيكل رأس المال للشركات المصرية التابعة لوزارة البترول.

هيكل رأس المال لشركة مودرن جاس السعودية

• الـشركـة الـحـديثـة لـلغـاز الطبيعــى 30%

• شــركــة فـجــر المـصريـة بنـسـبــة 30%

• شـركـــة بــتـرومـنــت بــنــسـبــــة 20%

• مــجموعــة بصيرة السعودية بنسبة 20%

وأضاف أنه خلال عام 2023 استكملت الشركة أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة، حيث تم التعاقد على 22 بروتوكول ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة، سوهاج، الشرقية، العلمين، الإسماعيلية، بورسعيد وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيه، وحققت الشركة طفرة كبيرة في الإيرادات بالرغم من التحديات الاقتصادية، حيث بلغت الإيرادات 2.6 مليار جنيه.