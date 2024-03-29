محمد قنديل: تفاصيل إطلاق «مودرن جاس السعودية» برأسمال مبدئى 2 مليون ريال

قال المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة «مودرن جاس»، إن الشركة تعمل على تحقيق خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى كل أنحاء الجمهورية، وإطلاق مشروعات جديدة تحقق رؤيتها فى خلق حياة وقيمة مضافة لمشروعاتها، خاصة تلك التى تقع ضمن نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«قنديل» أوضح لـ«الدستور»، أن «مودرن جاس» تعمل أيضًا على القيام بدورها فى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، عبر العمل بالسوق السعودية، تحت اسم «مودرن جاس السعودية»، برأسمال مبدئى ٢ مليون ريال سعودى، بمساهمة تبلغ نسبتها ٨٠٪ من هيكل رأس المال للشركات المصرية التابعة لوزارة البترول، وكذلك تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى لجزيرة المارية، وكذلك منطقة أبوظبى مول، مع عدد من المشروعات الأخرى بدولة الإمارات.

وأكد أن الشركة تمكنت خلال فترة قصيرة من تقديم أفضل نتائج على مستوى الأداء التشغيلى، ما أسفر عن تنفيذ مشروعات تمديد الشبكات الرئيسية والفرعية لحوالى ٢ مليون و٥٠٠ ألف عميل منزلى، مع الانتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات الداخلية للعملاء المنزليين بإجمالى مليون و٧٠٠ ألف عميل تركيب داخلى، إضافة إلى مليون و٨٠٠ ألف عميل تركيب خارجى، مع تزويد ٤٣١٤ عميلًا تجاريًا وصناعيًا بالغاز الطبيعى، بمختلف مناطق امتياز الشركة، فضلًا عن تركيب ما يقرب من ٣٧٦ ألف عداد مسبق الدفع.

وأشار إلى أن مشروعات الشركة تشمل، أيضًا، أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات تخفيض الضغط، منوهًا إلى أنه تم تركيب ٣٣ محطة لتخفيض الضغط وإضافة الرائحة، فضلًا عن تشغيل وتدفيع الغاز الطبيعى لثلاث محطات كهرباء على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ٢٣٤ كم من خطوط الضغط المنخفض والمتوسط لمدينة العلمين الجديدة، وأكثر من ٥٨ كم من الشبكات الأرضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: «فى إطار المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، انتهت الشركة من تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة، شملت مد خطوط الغاز الرئيسية إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، بطول يقرب من ١٧٢ كم، مع مد الشبكات الأرضية لتزويد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالغاز الطبيعى، وإقامة محطة لتخفيض الضغط وإضافة الرائحة بسعة ٨٠ ألف كم فى الساعة، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمدينتى العريش وبئر العبد فى محافظة شمال سيناء، وإمداد محطة الكهرباء الغازية العملاقة بحى المساعيد غرب مدينة العريش بالغاز الطبيعى».

ونوه إلى أن الشركة تعمل أيضًا على تنفيذ التحول الأخضر وتطبيق استخدامات الغاز الطبيعى فى الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ وعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لنحو ٩٦ قرية تقع ضمن نطاق مبادرة «حياة كريمة»، مع إمداد ٨٧ محطة تموين بخدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، فى نطاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.