السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أكشن وكوميدي واجتماعي.. قائمة أفلام عيد الفطر 2024

أفلام عيد الفطر 2024
أفلام عيد الفطر 2024

قائمة أفلام عيد الفطر 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك واقتراب استطلاع هلال شهر شوال لتحديد اول أيام العيد بشكل رسمي حيث تتنوع أفلام العيد ما بين الأكشن والرومانسي والاجتماعي والكوميدي.

قائمة أفلام عيد الفطر 2024

يبحث الجمهور على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 لتحديد الإفلام التي يرغبون في مشاهدتها في دور العرض خلال اجازة العيد حيث يتنافس مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تصدر شباك الإيرادادت خلال موسم عيد الفطر هذا العام على رأسهم الفنان هشام ماجد والفنان علي ربيع حيث جاءت أفلام العيد كما يلي:-

فيلم على الماشي 

يشارك الفنان على ربيع في موسم عيد الفطر بفيلم على الماشي حيث يقدم جرعة كوميدية من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته رأسا على عقب صدفه الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج محمد الخبيري يشاركه في البطولة آية سماحة وكريم عفيفي وقد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الرسمي للفيلم.

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فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 

أكد الفنان هشام ماجد طرح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة خلال موسم عيد الفطر المبارك 2024 والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهندس معماري متزوج ويواجه مفاجأة تغير مجرى حياته الفيلم من بطولة هنا الزاهد وإخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم شقو 

يطرح الفنان عمرو يوسف فيلم شقو خلال موسم عيد الفطر المبارك حيث تدور أحداث الفيلم المأخوذ عن عمل أدبي حول أصدقاء يجمعهم تنفيذ عمليات إجرامية تقودهم إلى أزمات كبيرة الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي وبطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا ودينا الشربيني وعباس أبو الحسن ووليد فواز.

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فيلم أهل الكهف 

يعرض فيلم أهل الكهف خلال موسم عيد الفطر المبارك وتدور أحداثه حول 3 أشخاص يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن آخر ويعيشون صراعا قويا معه الفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وتايسون ومحمد فراج وبيومي فؤاد وصبري فواز من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

 

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