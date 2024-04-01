الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"يُدرس".. حبيب غلوم يختار أفضل فيلم للزعيم عادل إمام (فيديو)

حبيب غلوم
حبيب غلوم

وجّه الفنان الإماراتي حبيب غلوم، رسالة للزعيم عادل إمام قائلًا: "إحنا حبينا الفن من خلاله، ليس فقط من أعماله الكوميدية".

وأضاف "غلوم" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "فيلم إحنا بتوع الأتوبيس على سبيل المثال بكل نجومه وقضيته حاجة تُدرس".

وأكد الفنان الإماراتي أن عادل إمام يبقى هو الزعيم، متابعًا: "عندما يكون هناك شخص مثل عادل إمام فهو يستحق أن يُسمى شيء باسمه سواء شارع أم ميدان أو مدرسة".

وتابع: "عادل إمام أعطى للفن بحب شديد وجعل كل الوطن العربي يحب الفن من خلاله لذلك يستحق أكثر من هذا ولو حتى في الإمارات" مؤكدًا أنه لا يتصور أن هناك إنسان لا يحب عادل إمام.

حبيب غلوم الفنان الإماراتي حبيب غلوم حسد حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

مواد متعلقة

"إحنا فارضينها على نفسنا".. حبيب غلوم يعلق على إلغاء الرقابة في الإمارات

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ميار الببلاوى لـ"العرافة: "اطلقت 11 مرة من زوجى الحالى"

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث مروري بـ6 أكتوبر

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد