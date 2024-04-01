"يُدرس".. حبيب غلوم يختار أفضل فيلم للزعيم عادل إمام (فيديو)

وجّه الفنان الإماراتي حبيب غلوم، رسالة للزعيم عادل إمام قائلًا: "إحنا حبينا الفن من خلاله، ليس فقط من أعماله الكوميدية".

وأضاف "غلوم" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "فيلم إحنا بتوع الأتوبيس على سبيل المثال بكل نجومه وقضيته حاجة تُدرس".

وأكد الفنان الإماراتي أن عادل إمام يبقى هو الزعيم، متابعًا: "عندما يكون هناك شخص مثل عادل إمام فهو يستحق أن يُسمى شيء باسمه سواء شارع أم ميدان أو مدرسة".

وتابع: "عادل إمام أعطى للفن بحب شديد وجعل كل الوطن العربي يحب الفن من خلاله لذلك يستحق أكثر من هذا ولو حتى في الإمارات" مؤكدًا أنه لا يتصور أن هناك إنسان لا يحب عادل إمام.