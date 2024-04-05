الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم بدوري أبطال أفريقيا.. والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي وسيمبا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم بدوري أبطال أفريقيا يشغل اهتمام الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم في مصر وخاصة جمهور القلعة الحمراء، الذي يأمل في الفوز لضمان الصعود إلى نصف النهائي، وذلك عقب تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم بدوري أبطال أفريقيا

تجرى موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم بدوري أبطال افريقيا الجمعة الموافق 5 أبريل 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك عقب تحقيق المارد الأحمر فوزا مهما خارج الأرض على سبمبا التنزاني بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من مباراة الذهاب في ربع نهائي.

يذكر أن نادي الأهلى حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية والتي جمعته مع نظيره الوداد المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع اللقائين.

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تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا اليوم 

وينتظر جمهور نادي الأهلي إعلان التشكيل النهائي للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يضم التشكيل:-

  • حراسة المرمى: مصطفي شوبير.
  • الدفاع:- محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول.
  • خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم.
  • خط الهجوم:- محمود كهرباء.

يذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى الربع النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا 2023-2024 بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته التي تضم يانغ أفريكانز وشباب بلوزداد وميدياما برصيد 12 نقطة وذلك عقب تحقيق الفوز في 3 مباريات، حيث يكثف حاليا السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، التدربيات لرفع لياقة اللاعبين.

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أسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا

جاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا والتي يرغب في حضورها عدد كبير من مشجعي القلعة الحمراء كما يلي:-

  • تذاكر الدرجة الثالثة يمين بلغ سعرها نحو 100 جنيه.
  • تذاكر الدرجة الأولى يمين بلغ سعرها نحو 200 جنيه.
  • تذاكر المقصورة يمين بلغ سعرها نحو 750 جنيها.

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