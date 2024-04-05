مباراة الإياب الأهلىى وسيمبا اليوم.. جدول مواعيد مباريات الجمعة 5-4-2024

حالة من الترقب ينتظرها جماهير كرة القدم ويسعون للبحث عن مواعيد مباريات كرة القدم من أجل معرفة موعد مباراة الأهلي وسيمبا مباراة الإياب المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا.

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، خاصة أن اليوم يقام مباريات دوري أبطال أفريقيا وكذلك مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة 22:00





مواعيد مباريات الدوري المصري



مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



مباراة ساليرنيتانا وساسولو في تمام الساعة 20:45

مباراة ماميلودي صنداونز ويانج أفريكانز في تمام الساعة 20:00

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة 21:00

مباراة الخليج والهلال في تمام الساعة 21:00

مباراة الوحدة والأهلي في تمام الساعة 21:00

مباراة ضمك والنصر- في تمام الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في تمام الساعة 20:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة ليل وأولمبيك مارسيليا في تمام الساعة 21:00



مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري | كرة يد

مباراة البنك الأهلي | كرة يد وهيليوبليس | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة الزمالك | كرة يد والجزيرة | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة طلائع الجيش | كرة يد وسموحة | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة سبورتنج | كرة يد والأهلي | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة فارنزي وبوافيشتا في تمام الساعة 21:15

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

مباراة روثيرام يونايتد ونيو يورك ستاديوم في تمام الساعة 21:00



مواعيد مباريات دوري نجوم العراق

مباراة الميناء والكرخ في تمام الساعة 17:00

مباراة النجف والنفط في تمام الساعة 17:00

مباراة الحدود وكربلاء في تمام الساعة 17:00

مباراة نفط ميسان ونفط البصرة في تمام الساعة 17:00

مباراة نوروز وأمانة بغداد في تمام الساعة 17:00

مواعيد مباريات الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى

مباراة أوليمبي الشلف وأشبيبة الساورة‎‎ في تمام الساعة 23:00

مباراة اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل في تمام الساعة 23:00

مباراة مولودية الجزائر والإتحاد الرياضي السوفي في تمام الساعة 23:00

مباراة مولودية البيض ونجم مقرة في تمام الساعة 16:45

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

مباراة الوكرة والعربي في تمام الساعة 20:30

مباراة الدحيل والسد في تمام الساعة 20:30



مواعيد مباريات دوري المناصير الأردني للمحترفين

مباراة الأهلي ومغير السرحان في تمام الساعة 21:30

مباراة الوحدات والحسين في تمام الساعة 21:30

مباراة شباب العقبة والفيصلي في تمام الساعة 21:30

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

مباراة ليفربول وإنديبيندنتي دي فالي في تمام الساعة 02:00

مباراة باليستينو وبوليفار في تمام الساعة 02:00

مباراة تاليريس كوردوبا وساو باولو في تمام الساعة 02:00

مباراة كاراكاس وأتليتيكو مينيرو في تمام الساعة 24:00

مباراة روساريو سنترال وبنيارول في تمام الساعة 24:00