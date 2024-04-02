مواعيد مباريات اليوم 23 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل الشارع الكروى، والتى تبحث عن مشاهدة جولات الحسم فى الدورى الانجليزى، ومباريات كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم 23 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

كما تبحث جماهير الأهلى والزمالك عن مواعيد مبارتى القطبين القادمتين سواء فى بطولة دورى الابطال أو فى بطولة الكونفدرالية.

مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الاسبوع الواحد والثلاثين بالدورى الانجليزى الممتاز، حيث تقام مباريات هذه الجولة على مدار 3 أيام، حيث يلتقى اليوم

نيوكاسل & ايفرتون فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2

نوتينجهام فورست& فولهام فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم عبر beIN Sports HD 8

بيرنلى & وولفرهامبتون فى تمام الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم عبر beIN Sports HD Xtra 3

بورنموث& كريستال بلاس فى تمام الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم عبر beIN Sports HD Xtra 2

وست هام& توتنهام فى تمام التاسعة والربع من مساء اليوم عبر beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس ايطاليا

يوفنتوس & لاتسيو فى تمام التاسعة من مساء اليوم عبر AD SPORTS Premium 1.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيمبا والقنوات الناقلة

يلتقى الاهلى مع سيمبا التنزانى يوم الجمعة القادم 5 ابريل 2024، فى مباراة الاياب بدور ربع نهائى بطولة دورى ابطال أفريقيا، والتى يحتضنها ستاد القاهرة الدولى.

وكان الاهلى قد حقق الفوز على سيمبا فى مباراة الذهاب والتى أقيمت الجمعة الماضة بدار السلام، بهدف نظيف لاحمد نبيل كوكا، وبات الاهلى فى حاجة للفوز أو التعادل أو حتى الخساراة بفارق هدف مع التسجيل فى شباك الفريق المنافس.

وتنقل مجموعة قنوات بى ان سبورت مباراة الاهلى وسيمبا على الهواء مباشرًا، كما تنقل قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضى المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر فى الكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيره فيوتشر يوم الأحد القادم، السابع من ابريل 2024، على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة الاياب لدور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، وحقق الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرا، بالاضافة الى نقل المباراة على التردد الاؤرضى لقناة تايم سبورت.