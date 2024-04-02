الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 فى الدورى الإنجليزى

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الدوري الإنجليزي

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية لرياضة كرة القدم في مختلف دول العالم كما يلي:

مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي توتنهام فورست ضد نادي فولهام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بيرنلي ضد نادي ولفرهامبتون في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بورنموث ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي وست هام يونايتد ضد نادي توتنهام في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس الليبرتادوريس

مباراة نادي برشلونة جوايا كويل ضد نادي كوبيرسيل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

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الأهلى والزمالك اليوم.. جدول مواعيد مباريات الإثنين 1 أبريل 2024

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-3-2024

مباريات الدوري الهولندي

مباراة نادي إكسيلسيور ضد نادي بي إس في ايندهوفن في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري السعودي

مباراة نادي فيحاء ضد نادي الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
مباراة نادي الهلال ضد نادي بي إس في نادي الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي أبها ضد نادي النصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الطائي ضد نادي التعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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بعد التعديل.. مواعيد مباريات الجولة الـ 17 بالدورى فى غياب الأهلى والزمالك


مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي لخوض مباراة الإياب ضد نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل 2024.


مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة ضد نادي فيوتشر في الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل الجاري 2024.

 

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مواعيد مباريات يوم 22 رمضان 2024

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