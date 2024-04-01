قمة الدورى ونصف نهائى الأبطال.. مواعيد مباريات الأهلي خلال أبريل 2024

يستهل فريق الأهلي، سلسلة مبارياته خلال شهر أبريل، الذي يتزامن مع شهر رمضان الكريم 2024، بالعديد من المواجهات الصعبة والمؤثرة في مسيرة المارد الأحمر على المستوى المحلي والأفريقي.

وتعد قمة غريمه التقليدي الزمالك ومواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحتملة، في حالة تخطي عقبة سيمبا التنزاني، أهم مباريات الأحمر على مدار أبريل 2024.

وفما يلي مواعيد مباريات الأهلي خلال أبريل الحالي

الجمعة 5 أبريل الجاري

الأهلي & سيمبا التنزاني .. التاسعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مواجهة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الإثنين 8 أبريل الجاري

الأهلي & إنبي .. التاسعة والنصف مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر بدوري نايل.

الخميس 11 أبريل الجاري

زد & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل.

الإثنين 15 أبريل الجاري

الزمالك & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل.

بسبب دوري الأبطال.. مواجهات مهددة بالتأجيل

الجمعة 19 أبريل الجاري

المصري البورسعيدي & الأهلي.. الجولة الثامنة عشر (مقصلة التأجيل).

تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الثلاثاء 23 أبريل الجاري

الأهلي & سيراميكا كليوباترا.. الجولة التاسعة عشر (مقصلة التأجيل).

تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقامان أحد يومي 19 أو 20 أبريل الجاري ذهابا، و26 أو 27 من الشهر ذاته إيابا.

وفي حالة تخطي المارد الأحمر عقبة سيمبا التنزاني، ينتظر الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي أو بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان الأهلي، حقق الفوز على سيمبا التنزاني ذهابا، مساء الجمعة الماضية بهدف نظيف، ليقترب المارد الأحمر من بلوغ دور نصف النهائي الأميرة السمراء.