السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منافس الأهلي.. بترو أتلتيكو يتعادل سلبيًا مع مازيمبي بربع نهائي دوري الأبطال

مباراة مازيمبي وبترو
مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو

فرض بترو أتلتيكو الأنجولي تعادلًا سلبيَا على مضيفه مازيمبي الكونغولي اليوم السبت، بالمباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وفرض مازيمبي استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، كما كان الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي، فيما لم ينجح فريق بترو أتلتيكو في تهديد مرمى مازيمبي سوى بتسديدة واحدة طوال الشوط الأول.

وسدد لاعبو مازيمبي 3 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل تسديدة واحدة من محاولة وحيدة لفريق بترو أتلتيكو.

واستحوذ مازيمبي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق بترو أتلتيكو.

واستمر استحواذ فريق مازيمبي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما هبط الأداء الهجومي للفريق على مستوى الفاعلية على المرمى، وكذلك لم يقدم فريق بترو أتلتيكو أي خطورة هجومية على مرمى مازيمبي.

إجمالًا، سدد لاعبو مازيمبي 4 كرات على المرمى من 28 محاولة وخرجت 18 كرة من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات، مقابل تسديدة من محاولتين واعترض الدفاع الأخرى.

واستحوذ لاعبو مازيمبي على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق بترو أتلتيكو.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم السبت المقبل في مباراة إياب دور الثمانية، حيث يسعى كلاهما للفوز من أجل العبور إلى المربع الذهبي.

وحل مازيمبي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى في دور المجموعات، بعد أن حصد عشر نقاط، ليتأخر بفارق ثلاث نقاط خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة، أما بترو أتلتيكو فتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

وسبق لمازيمبي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، أخرها في عام 2015 بينما لم يحرز بترو أتلتيكو اللقب القاري من قبل.وقال دي زيربي في 

بترو أتلتيكو مازيمبي دورى ابطال افريقيا مباراة بترو أتليكو ومازيمبي دورى الأبطال

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