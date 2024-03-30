السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد "الفوز الثمين" على سيمبا التنزانى (صور)

عودة بعثة الأهلي
عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم السبت، إلى القاهرة، عقب خوض مباراة سيمبا التنزاني، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، قد توجهت من ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا إلى مطار دار السلام مباشرة في طريقها للعودة للقاهرة، عقب أداء مباراة الفريق أمام سيمبا. 

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على سيمبا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وسجل أحمد نبيل كوكا هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ويستعد الأهلي خلال الأيام المقبلة، لخوض مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

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