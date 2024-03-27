بعثة الأهلى تغادر إلى دار تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مطار القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، في طريقها إلى دار السلام، لمواجهة مضيفه سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وانضم لبعثة الفريق - التي ترأسها حسام غالي - مجموعة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني، في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا الوديتين.

وضمت قائمة الأهلي، المسافرة إلى دار السلام، 21 لاعبًا، هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي "أفشة" وأنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وغاب عن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا، كل من: محمد الشناوي والفلسطيني وسام أبوعلي وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج وإمام عاشور للإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.