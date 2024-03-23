السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كرواتيا وتونس.. عناصر "النخبة" فى منافس مصر المحتمل

تونس وكرواتيا
تونس وكرواتيا

مواجهة مهمة سيخوضها منتخبا كرواتيا وتونس، عندما يلتقيان مساء اليوم، في أولى مبارياتهما ببطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي تقام خلال فترة الأجندة الدولية الحالية.

وسيواجه المنتخب الكرواتي نظيره التونسي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في الدور نصف النهائي للبطولة.

 

كرواتيا بكامل نجومها في بطولة كأس مصر الودية

وسيخوض منتخب كرواتيا، المتوج ببرونزية كأس العالم 2022، ووصيف نسخة عام 2018، بطولة كأس عاصمة مصر الودية، بقائمة مدججة بالنجوم.

المنتخب الكرواتي بقيادة مدربه زلاتكو داليتش، سيعول في حراسة المرمى، على جهود دومينيك ليفاكوفيتش، حارس فناربخشة التركي.

وفي الدفاع، يتواجد قلب الدفاع المخضرم دوماجوي فيدا، لاعب آيك أثينا، والظهير الأيسر جاسكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والظهير الأيمن جوزيب يورانوفيتش، لاعب يونيون برلين الألماني، وجوسيب ستانيشيتش، مدافع باير ليفركوزين الألماني.

وفي الوسط، ستعول كرواتيا، على ثلاثي الوسط، لوكا مودريتش قائد المنتخب، ونجم ريال مدريد الإسباني، وماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني، ومارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودي، إلى جانب ماريو باساليتش، لاعب أتالانتا الإيطالي.

وفي الهجوم، سيعول المنتخب الكرواتي، على جهود وقدرات أندري كراماريتش، مهاجم هوفنهايم الألماني، إلى جانب برونو بيتكوفيتش، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

 

منتخب تونس دون حضور نجومه

يخوض المنتخب التونسي، منافسات كأس عاصمة مصر، في غياب العديد من نجومه، أبرزهم يوسف المساكني، صانع ألعاب العربي القطري، والقائد إلياس السخيري، لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونعيم السليتي مهاجم الأهلي القطري، وحنبعل المجبري، لاعب وسط أشبيلية الإسباني، وعلي معلول، مدافع الأهلي، ومنتصر طالبي، مدافع لوريان الفرنسي.

وسيعول منتخب «نسور قرطاج» بقيادة مدربه المؤقت منتصر الوحيشي، على جهود وقدرات ثلاثي حراسة المرمى، المعز حسن، وأيمن دحمان، وبشير بن سعيد.

وفي الدفاع، سيعتمد منتخب تونس، على جهود كل من ديلان برون، مدافع سيرفيت السويسري، وأسامة الحدادي، مدافع جرويتر فورت الألماني، ووجدي كشريدة، مدافع أتروميتوس اليوناني، وحمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للزمالك.

وفي الوسط، يتواجد محمد علي بن رمضان، لاعب وسط فيرينتسفاروشي المجري، وعيسي لعيدوني، لاعب وسط يونيون برلين الألماني، وحمزة رفيعة صانع ألعاب ليتشي الإيطالي، إلى جانب معتز صدام زدام، لاعب وسط المصري البورسعيدي.

وفي الجانب الهجومي، سيعول «نسور قرطاج» على سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، وهيثم جويني، مهاجم الملعب التونسي، وإلياس عاشوري، مهاجم كوبنهاجن الدانماركي.

كرواتيا تونس كأس عاصمة مصر الودية المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش منتصر الوحيشي

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