ماذا حققت مصر في تاريخ مواجهاتها مع منافسيها بدورة باريس 2024؟

مواجهات قوية تنتظر منتخب مصر الأوليمبي، خلال مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 التي ستقام بباريس، صيف العام الحالي.

وكانت القرعة، قد أوقعت مصر، في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من إسبانيا، ووصيف كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، إلى جانب جمهورية الدومينيكان.

فماذا حقق منتخب مصر في تاريخ مواجهاته مع منافسيه في مجموعته بدورة باريس 2024؟

مواجهات مصر مع إسبانيا

التقي المنتخب المصري مع إسبانيا، في ثلاث مواجهات بمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية.

المواجهة الأولى، كانت في دور المجموعات من دورة برشلونة 1992.

المباراة أقيمت يوم 27 يوليو 1992، بملعب (ستاديو لويس كازانوفا) بمدينة فالنسيا، وانتهت بفوز منتخب إسبانيا بهدفين دون رد.

المواجهة الثانية، كانت في دور المجموعات من دورة طوكيو عام 2020.

المباراة أقيمت يوم 22 يوليو عام 2021، على ملعب (سابورو دوم) وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

مواجهات مصر مع منتخبات آسيا

تقابل المنتخب المصري مع منتخب قارة آسيا في أربع مواجهات.

المواجهة الأولى لمصر مع منتخبات قارة آسيا، كانت مع كوريا الجنوبية في دور المجموعات لدورة طوكيو 1964.

المباراة أقيمت يوم 16 أكتوبر 1964، وانتهت بفوز مصر بعشرة أهداف نظيفة.

المواجهة الثانية، كانت أمام منتخب قطر، في دور المجموعات لدورة برشلونة 1992.

المباراة أقيمت يوم 27 يوليو 1994، وانتهت بفوز المنتخب القطري، بهدف نظيف.

المواجهة الثالثة، كانت أمام اليابان، في دور الثمانية من دورة لندن 2012.

المباراة أقيمت يوم 4 أغسطس 2012 بملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وانتهت بفوز المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة.

المواجهة الرابعة، كانت أمام أستراليا، في دور المجموعات من دورة طوكيو 2020.

المباراة أقيمت يوم 28 يوليو 2021، وانتهت بفوز منتخب أستراليا، بهدفين دون رد.

مواجهات مصر مع منتخبات أمريكا الشمالية والوسطي

لم يسبق لمنتخب مصر، أن تقابل مع منتخب الدومينيكان، على كافة الأصعدة، سواء على صعيد المنتخب الأول أو منتخب تحت 23 عاما.

مواجهتين فقط جمعتها منتخب مصر مع منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى

المباراة الأولى، كانت أمام كوستاريكا، في دور المجموعات بدورة لوس أنجلوس 1984.

المواجهة أقيمت يوم 31 يوليو 1984، وانتهت بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة الثانية، كانت أمام الولايات المتحدة الأمريكية، في دور المجموعات بنفس الدورة.

المواجهة أقيمت يوم 2 أغسطس 1984، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.