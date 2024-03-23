محمد معروف حكمًا لمباراة كرواتيا وتونس فى بطولة عاصمة مصر

تم اختيار الحكم الدولي المصري محمد معروف لقيادة مباراة منتخبي كرواتيا وتونس، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويعاون معروف المساعدان سامي هلهل وسمير جمال والحكم الرابع محمود ناجي، إلى جانب محمد عادل حكم الفيديو "VAR" ومساعده وائل فرحان.

محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

يعقد منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس، محاضرة فيديو للاعبي المنتخب اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كرواتيا.

ويلتقي منتخب تونس أمام منتخب كرواتيا في العاشرة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة الأخيرة، خطة اللعب وكذلك التشكيل الذي يبدأ به مباراته أمام كرواتيا.

ويلتقى منتخبا تونس وكرواتيا فى تمام العاشرة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات بطولة عاصمة مصر.

ويصعد الفائز من مباراة اليوم لمواجهة منتخب مصر، يوم الثلاثاء القادم فى المباراة النهائية وذلك فى العاشرة مساءً على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

فيما يلتقى المنتخب الخاسر من مباراة اليوم مع نظيره النيوزيلاتدى على استاد القاهرة الثلاثاء القادم فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلاندا مساء أمس الجمعة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.