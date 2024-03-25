قبل لقاء فيوتشر.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

مواجهة مرتقبة يخوضها الزمالك عندما يواجه مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 - 2024.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك مع فريق مصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

والتقى الزمالك مع الأندية المصرية في 11 مباراة خلال المسابقات القارية حقق خلالها الفريق الأبيض، فوز وحيدا، مقابل 6 انتصارات للأهلي، بينما كان التعادل سيد الموقف في أربعة مباريات

ويستعرض «الدستور» تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المصرية في البطولات القارية..

كأس السوبر الإفريقي 1994

اللقاء الأول بين الزمالك والأهلي على الصعيد القاري، كان في مباراة كأس السوبر الإفريقي 1994.

وخاض الزمالك، المباراة بصفته بطلا لبطولة الأندية الإفريقية الأبطال لعام 1993، بينما شارك الأهلي في المباراة بصفته بطلا لكأس الأندية الإفريقية أبطال الكئوس 1993.

وأقيمت المباراة يوم 16 يناير 1994، على ملعب البنك الوطني بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وتمكن الزمالك، من حصد اللقب، بعد الفوز على الأهلي، بهدف نظيف، سجله أيمن منصور.

كأس السوبر الإفريقي 1997

والتقى الزمالك مع المقاولون العرب، في مباراة كأس السوبر الإفريقي 1997.

خاض الزمالك المباراة بصفته بطلا لبطولة الأندية الإفريقية الأبطال لعام 1996، بينما شارك المقاولون في المباراة بصفته بطلا لكأس الأندية الإفريقية أبطال الكئوس 1996.

وأقيمت المباراة يوم 17 فبراير 1997، على ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة، بفوز الزمالك بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

دوري أبطال إفريقيا 2005

والتقى فريقا الزمالك والأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2005.

وحقق الأهلي، الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف. سجل عماد متعب ومحمد بركات، هدفي الفريق الأحمر، بينما سجل حازم إمام هدف الزمالك.

وفي لقاء الإياب، حقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد، سجلهما محمد بركات

دوري أبطال إفريقيا 2008

التقي الزمالك والأهلي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2008، بعدما أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة.

وحقق الأهلي، الفوز على الزمالك في مباراة الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف. وسجل هدفي الأهلي، الأنجولي أمادو فلافيو وأحمد حسن، بينما سجل للزمالك جمال حمزة

وفي مباراة الجولة الخامسة، تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما.. سجل للأهلي فلافيو ومحمد أبو تريكة، بينما سجل للزمالك جمال حمزة والغاني جونيور أجوجو.

دوري أبطال إفريقيا 2012

التقي الزمالك والأهلي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2012.

حقق الأهلي، الفوز في مباراة الجولة الثانية، بهدف دون رد، حمل توقيع محمد أبو تريكة.

بينما كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، سيد الموقف في مباراة الجولة السادسة.

وسجل محمد إبراهيم، هدف الزمالك، بينما سجل محمد بركات، هدف التعادل للأهلي.

دوري أبطال إفريقيا 2013

التقي الزمالك والأهلي، في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال لعام 2013.

وتعادل الفريقان، في مباراة الجولة الأولى، بهدف لكل منهما. سجل أحمد جعفر للزمالك، بينما سجل محمد أبوتريكة للأهلي.

وفي مباراة الجولة الخامسة، حقق الأهلي، فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل للأهلي، كل من وليد سليمان، أحمد عبدالظاهر، محمد أبو تريكة، وأحمد فتحي، بينما أحرز عمر جابر وأحمد حسن، هدفي الزمالك.

دوري أبطال إفريقيا 2019-2020

التقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2019-2020) في المباراة التي أطلق عليها نهائي القرن.

أقيمت المباراة يوم 27 نوفمبر عام 2020 على ستاد القاهرة الدولي. وتمكن الأهلي من الفوز بهدفين لهدف، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

سجل للأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل للزمالك، محمود عبدالرازق «شيكابالا».