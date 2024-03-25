الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يقرر تعديل موعد مران الزمالك إلى التاسعة مساء

الزمالك
الزمالك

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تعديل موعد تدريب الأبيض، بداية من اليوم الاثنين ليقام في التاسعة مساءً على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك يخوض تدريباته في الثالثة عصرًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر المدير الفني للفريق تعديل موعد المران ليقام في التاسعة مساءً، خاصة وأن الفريق سيواجه مودرن فيوتشر في التاسعة مساءً ببطولة الكونفدرالية.

نادي الزمالك يواجه مودرن فيوتشر 31 مارس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وتعادل فريق الزمالك مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

الزمالك جوزيه جوميز جوميز مودرن فيوتشر الكونفدرالية الافريقية

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