الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر لـ"الدستور": لاعبو الزمالك يجهزون مفاجأة لأحمد رفعت فى ربع نهائى الكونفيدرالية

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف مصدر في الزمالك عن تجهيز لاعبي الفريق لافتة خاصة لأحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، خلال لقاء الفريقين في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة مودرن فيوتشر، الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن لاعبي الزمالك قرروا ارتداء لافتات تحمل صورة أحمد رفعت خلال فترة الإحماء قبل بداية المباراة، لدعم اللاعب وتحفيزه من الجانب المعنوي.

وتعرض أحمد رفعت لظروف مرضية صعبة في الفترة الأخيرة، وتم على إثرها حجزه في المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن عددًا من لاعبي الزمالك تواصلوا مع أسرة رفعت في الأيام الماضية للاطمئنان على اللاعب.

ويغيب رفعت عن اللقاء، لعدم اكتمال شفائه حتى الآن.

الزمالك لأحمد رفعت مودرن فيوتشر فيوتشر الكونفدرالية

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