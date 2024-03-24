وليد أزارو.. هل يقود "إكس الأهلى" هجوم الزمالك؟

ارتبط اسم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق وعجمان الإماراتي الحالي، بالانتقال لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة الماضية، على أن يلعب للفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ويحتاج الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، في ظل الاتجاه للاستغناء عن أحد اللاعبين المحترفين في خط هجوم الفريق سواء التونسي سيف الدين الجزيري أو البنيني سامسون أكينيولا، لعدم تقديم المردود المتوقع منهما هذا الموسم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحد أعضاء المجلس الأبيض تواصل مع اللاعب وجس نبضه، للوقوف على رغبته في اللعب للفريق من عدمه خلال الفترة المقبلة، ووجد ترحيبًا شديدًا من اللاعب، ولكنه أرجأ اتخاذ القرار النهائي في الوقت الحالي بناء على طلب من وكيله سيد مصطفى.

وكان وكيل أزارو قد أكد، في تصريحات سابقة، أن المهاجم المغربي لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع عجمان الإماراتي.

أرقام مميزة في مسيرة وليد أزارو

وانضم وليد أزارو لصفوف عجمان في يناير 2022، وخاض مع الفريق الإماراتي إجمالًا 55 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

أما في الموسم الجاري لعب مع عجمان في 12 مباراة، بواقع 1074 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحدًا.

وارتدى أزارو قميص النادي الأهلي في الفترة من 2017 إلى 2020، وشارك في 89 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 16 أخرى.

وعلى المستوى الدولي شارك وليد أزارو مع المنتخب المغربي في 12 مباراة بواقع 512 دقيقة، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد فقط.

الزمالك يستعد لمواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الأحد 31 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن يقام الإياب يوم 7 أبريل، كلا المباراتين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق والتقى الفريقان في 5 مواجهات من قبل، بجميع المسابقات، حسمها الزمالك جميعها لصالحه.

صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي

ونجح مجلس الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، في التعاقد مع كل من (عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر من بيراميدز وناصر ماهر من مودرن فيوتشر، وزياد كمال من إنبي، ومحمد عاطف لاعب طنطا، وياسر حمد المدافع الفلسطيني، وترافيس موتيابا جناح منتخب أوغندا، وأحمد حمدي لاعب إمباكت مونتريال الكندي السابق ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، ومهاب ياسر من الداخلية).