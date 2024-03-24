الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وليد أزارو.. هل يقود "إكس الأهلى" هجوم الزمالك؟

وليد أزارو
وليد أزارو

ارتبط اسم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق وعجمان الإماراتي الحالي، بالانتقال لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة الماضية، على أن يلعب للفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ويحتاج الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، في ظل الاتجاه للاستغناء عن أحد اللاعبين المحترفين في خط هجوم الفريق سواء التونسي سيف الدين الجزيري أو البنيني سامسون أكينيولا، لعدم تقديم المردود المتوقع منهما هذا الموسم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحد أعضاء المجلس الأبيض تواصل مع اللاعب وجس نبضه، للوقوف على رغبته في اللعب للفريق من عدمه خلال الفترة المقبلة، ووجد ترحيبًا شديدًا من اللاعب، ولكنه أرجأ اتخاذ القرار النهائي في الوقت الحالي بناء على طلب من وكيله سيد مصطفى.

وكان وكيل أزارو قد أكد، في تصريحات سابقة، أن المهاجم المغربي لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع عجمان الإماراتي.

أرقام مميزة في مسيرة وليد أزارو

وانضم وليد أزارو لصفوف عجمان في يناير 2022، وخاض مع الفريق الإماراتي إجمالًا 55 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

أما في الموسم الجاري لعب مع عجمان في 12 مباراة، بواقع 1074 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحدًا.

وارتدى أزارو قميص النادي الأهلي في الفترة من 2017 إلى 2020، وشارك في 89 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 16 أخرى.

وعلى المستوى الدولي شارك وليد أزارو مع المنتخب المغربي في 12 مباراة بواقع 512 دقيقة، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد فقط.

الزمالك يستعد لمواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الأحد 31 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن يقام الإياب يوم 7 أبريل، كلا المباراتين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق والتقى الفريقان في 5 مواجهات من قبل، بجميع المسابقات، حسمها الزمالك جميعها لصالحه.

صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي

ونجح مجلس الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، في التعاقد مع كل من (عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر من بيراميدز وناصر ماهر من مودرن فيوتشر، وزياد كمال من إنبي، ومحمد عاطف لاعب طنطا، وياسر حمد المدافع الفلسطيني، وترافيس موتيابا جناح منتخب أوغندا، وأحمد حمدي لاعب إمباكت مونتريال الكندي السابق ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، ومهاب ياسر من الداخلية).

وليد أزارو الاهلى الزمالك ازارو صفقات الزمالك عجمان جوميز

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات في قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين