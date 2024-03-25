جوميز يُعيد ترتيب مهاجمى الزمالك.. وصدمة كبيرة لـ سيف الجزيرى

كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن قرار للبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق، بإعادة ترتيب مهاجمي الفريق للمرحلة المقبلة.

ويضم الزمالك في خط هجومه كلًا من ناصر منسي وسيف الدين الجزيري إلى جانب البنيني سامسون أكينيولا.

وقال المصدر إن جوميز قرر إعادة ترتيب مهاجمي الفريق للمرحلة المقبلة، حيث يضع ناصر منسي المهاجم الأول للزمالك ومن بعده البنيني سامسون أكينيولا، ويأتي التونسي سيف الدين الجزيري ثالثًا.

وأشار المصدر إلى أن المستوى الذي ظهر عليه "الجزيري" في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر؛ كان السبب الرئيسي وراء استبعاده من التشكيل الأساسي للمرحلة المقبلة.

ويتواجد الجزيري حاليًا مع منتخب تونس في بطولة عاصمة مصر، وشارك في الدقائق الأخيرة مع منتخب بلاده في مواجهة كرواتيا الماضية.

في الوقت الذي شارك سامسون مع الزمالك في ودية زد الأخيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في تلك المواجهة.

تعادل فريق الزمالك مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية.

بدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وسيف فاروق جعفر وزياد كمال ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا.