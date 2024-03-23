الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يتقدم على زد بهدف في الشوط الأول بأقدام سامسون

سامسون
سامسون

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام زد المقامة باستاد بتروسبورت، بتقدم الأبيض بهدف دون رد، سجله المهاجم البنيني سامسون أكينيولا.

بدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيف فاروق جعفر وزياد كمال ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا.

ضغط لاعبو الزمالك على دفاع زد منذ الدقيقة الأولى في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا، وفي الدقيقة السابعة سدد ناصر ماهر قويًا من خارج منطقة الجزاء، حولها حارس زد لركنية. 

واصل فريق الزمالك محاولاته على مرمى علي لطفي الذي أنقذ مرماه من هدف أول للزمالك بعد التصدي لرأسية محمود علاء الذي حولها من ركنية. 

وفي الدقيقة 30 نجح سامسون أكينيولا في تسجيل هدف التقدم للزمالك مستغلا تمريرة طويلة من ناصر ماهر سددها بيساره داخل شباك حارس زد.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل في حين سعى زد للتعديل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

ويضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي. 

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد عبد الرحيم إيشو. 

خط الوسط: سيف فاروق جعفر - زياد كمال - مهاب ياسر - ناصر ماهر - محمد عاطف. 

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

ويتواجد محمد عواد ومصطفى شلبي بين صفوف المنتخب الوطني في المعسكر المقام في الفترة الحالية.

سامسون سامسون أكينيولا البنيني سامسون بتروسبورت الزمالك

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

كأس عاصمة مصر.. ضربات الترجيح تحسم الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟