السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسب الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت محكمة جنح النقض مد أجل الحكم في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لجلسة ١٣ أبريل المقبل.

مد أجل الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسب الخطيب

وكانت أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

مرتضى منصور الخطيب طعن مرتضى منصور محكمة جنح النقض رئيس نادي الزمالك السابق الزمالك

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