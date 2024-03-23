المهددون بالغياب عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية

كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن قائمة المهددين بالغياب عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر في الكونفيدرالية.

وأوضح أن القائمة تضم كلًا من أحمد سيد زيزو ومحمد أشرف روقا والسنغالي إبراهيما نداي، وزياد كمال جاهز طبيًا بشكل كامل ومصطفى شلبي سيتم تجهيزه مع المنتخب الوطني.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي جوميز مدرب الزمالك لن يدفع بأي لاعب قبل اكتمال جاهزيته حتى لا تتفاقم الإصابة، وضرورة أن يكون جاهزًا من الناحية البدنية وليس الطبية فقط.

كما طلب جوميز من زياد كمال لاعب الفريق إنقاص وزنه ووضع برنامج منفرد له لتجهيزه بالشكل الأمثل.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، أمام فريق زد باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخصيص فقرة تدريبات فنية وخططية خلال مران أمس الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب تحت إشراف جوزيه جوميز وجهازه المعاون.