السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك في ودية زد على ستاد بتروسبورت

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فريق زد الودية، المقرر لها بعد قليل على ستاد بتروسبورت.

ويضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي. 

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد عبد الرحيم إيشو. 

خط الوسط: سيف فاروق جعفر - زياد كمال - مهاب ياسر - ناصر ماهر - محمد عاطف. 

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخصيص فقرة تدريبات فنية وخططية خلال مران أمس الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب تحت إشراف جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

الزمالك جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز فريق زد

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