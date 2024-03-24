الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر لـ"الدستور": بيراميدز توصل إلى اتفاق مع إبراهيم عادل للتجديد

بيراميدز
بيراميدز

أكد مصدر في نادي بيراميدز اقتراب حسم ملف التجديد للثنائي أسامة جلال ومحمد حمدي.

وأكد المصدر أن هناك لاعبا ثالثا في الطريق سيتم التجديد له قريبا بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل وهو إبراهيم عادل العنصر الواعد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز أتمت اتفاقها مع اللاعب على كل التفاصيل، ولم يتبق سوى توقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.

ويرفض بيراميدز التفريط في إبراهيم عادل خلال الموسم المقبل والتمسك باستمراره لأطول فترة لأهميته من الناحية الفنية والمعنوية.

وتلقى اللاعب عدة عروض في الفترة الماضية، لكن إدارة بيراميدز أغلقت الباب بشكل نهائي على رحيله ويعتبرونه أحد الأعمدة التي سيبني عليها الفريق للمستقبل في المواسم المقبلة.

بيراميدز مسئولو بيراميدز أسامة جلال محمد حمدي إبراهيم عادل

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس