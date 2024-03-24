مصدر لـ"الدستور": بيراميدز توصل إلى اتفاق مع إبراهيم عادل للتجديد

أكد مصدر في نادي بيراميدز اقتراب حسم ملف التجديد للثنائي أسامة جلال ومحمد حمدي.

وأكد المصدر أن هناك لاعبا ثالثا في الطريق سيتم التجديد له قريبا بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل وهو إبراهيم عادل العنصر الواعد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز أتمت اتفاقها مع اللاعب على كل التفاصيل، ولم يتبق سوى توقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.

ويرفض بيراميدز التفريط في إبراهيم عادل خلال الموسم المقبل والتمسك باستمراره لأطول فترة لأهميته من الناحية الفنية والمعنوية.

وتلقى اللاعب عدة عروض في الفترة الماضية، لكن إدارة بيراميدز أغلقت الباب بشكل نهائي على رحيله ويعتبرونه أحد الأعمدة التي سيبني عليها الفريق للمستقبل في المواسم المقبلة.