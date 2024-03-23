تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة وديًا استعدادًا للدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مبازاة غزل المحلة الودية في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

ويستضيف بيراميدز فريق غزل المحلة في العاشرة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

وسبق أن أعلنت إدارة النادي التجديد رسميا لظهير الفريق السماوي الدولي محمد حمدي.

يأتي ذلك، في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، في ظل كثرة الارتباطات المحلية والقارية للسماوي المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة بيراميدز، للإبقاء على كل العناصر الأساسية للفريق، كما حدث في وقت سابق بالإعلان رسميا عن تجديد عقد أسامة جلال، مدافع المنتخب الوطني الأوليمبي.

محمد حمدي يبلغ من العمر ٢٩ عاما، ويعد لاعبا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ولاعبا دوليا في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية.

وانضم حمدي عام ٢٠١٨ إلى صفوف نادي بيراميدز، وأصبح واحدا من أهم اللاعبين ولعب خلال تلك الفترة ٢١٤ مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعا ٧ أهداف وصنع ٢١ هدفا أخرى.