الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يوجه صفعة قوية للقطبين.. تجديد عقد مدافع الفريق رسميا

بيراميدز
بيراميدز

وجه مسؤولو نادي بيراميدز، صفعة قوية للناديين الأهلي والزمالك، حيث أعلن التجديد رسميا لظهير الفريق السماوي الدولي محمد حمدي.

ويأتي ذلك، في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، في ظل كثرة الارتباطات المحلية والقارية للسماوي المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة بيراميدز، لإبقاء على كافة العناصر الأساسية للفريق، كما حدث في وقت سابق بالإعلان رسميا عن تجديد عقد أسامة جلال، مدافع المنتخب الوطني الأوليمبي.

محمد حمدي يبلغ من العمر ٢٩ عاما، ويعد لاعبا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ولاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية.

وانضم حمدي عام ٢٠١٨ إلى صفوف نادي بيراميدز، وأصبح واحدا من أهم اللاعبين ولعب خلال تلك الفترة ٢١٤ مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعا ٧ أهداف وصنع ٢١ هدفا آخرين.

من جانبه، عبر محمد حمدي عن سعادته بتجديد عقده مع بيراميدز مؤكدا أنه يشعر بالراحة في النادي، مؤكدا أن الجميع هنا في بيراميدز عائلة كبيرة ونساعد بعضنا والكل على قلب رجل واحد.

شدد على أنه يتمنى مساعدة زملائه في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحظ عاندنا كثيرا في الفترة الماضية وكنا قريبين من تحقيق البطولات ولكننا سنكون أقوى في المستقبل.

محمد حمدي 

وارتباط أسم محمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية (يناير 2024) بالانتقال للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وفي السياق ذاته، كان نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق، التجديد أيضا لأسامة جلال، في إطار سياسة إدراة السماوي، في الحفاظ على العناصر الرئيسية للفريق.

ويعد أسامة جلال واحدا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع النادي وحرمته الإصابة من التواجد في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الأول في كوت ديفوار.

وسبق لأسامة جلال أن توج مع المنتخب الوطني للشباب بلقب بطولة أفريقيا تحت ٢٣ سنة بالقاهرة عام ٢٠١٩، كما خاض المنتخب الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2022.

أسامة جلال
أسامة جلال
محمد حمدي
محمد حمدي
أسامة جلال
أسامة جلال
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