الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يعلن تجديد التعاقد مع أسامة جلال

أسامة جلال
أسامة جلال

في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال.

يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.

ويعد أسامة جلال واحدا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع النادي وحرمته الإصابة من التواجد في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الأول في كوت ديفوار.

وسبق لأسامة جلال أن توج مع المنتخب الوطني للشباب بلقب بطولة أفريقيا تحت ٢٣ سنة بالقاهرة عام ٢٠١٩، كما خاض مع المنتخب الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٢.

واستغل الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الراحة السلبية التي منحها للفريق من أجل زيارة المعالم السياحية وأهرامات الجيزة وأبو الهول.

وقرر يورتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على عثماثون وديا بنتيجة ٩-١، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا تحضيرا لمواجهة غزل المحلة وديا يوم ٢٣ مارس الجاري.

وعبر الجهاز الفني عن انبهاره الشديد بأهم عجائب الدنيا السبع وأنه كان حريصا على استغلال فترة التوقف لمشاهدة منطقة الأهرامات على الطبيعة.

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز بنتيجة ٩-١ على ضيفه عثماثون في المباراة الودية التي تأتي في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

وجاءت الأهداف عن طريق مروان حمدي "هدفين" وفيستون ماييلي "هدفين"، ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وأحمد فتحي ويوسف أسامة نبيه، ودودو الجباس.

بيراميدز أسامة جلال الكرة المصرية كأس الأمم الأفريقية الامم

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