الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجهاز الفنى لبيراميدز يزور الأهرامات

الجهاز الفني لبيراميدز
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات

استغل الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الراحة السلبية التي منحها للفريق من أجل زيارة المعالم السياحية وأهرامات الجيزة وأبو الهول.

وقرر يورتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، بعد الفوز على عثماثون وديًا بنتيجة ٩-١، على أن يستأنف الفريق تدريباته، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة وديًا يوم ٢٣ مارس الجاري.

وعبر الجهاز الفني عن انبهاره الشديد بأهم عجائب الدنيا السبع، وأنه كان حريصًا على استغلال فترة التوقف لمشاهدة منطقة الأهرامات على الطبيعة.

 

الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
الجهاز الفني لبيراميدز يزور الأهرامات
بيراميدز ابو الهول المعالم السياحية أهرامات الجيزة بيراميدز يزور المعالم السياحية الأهرامات

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