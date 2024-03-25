الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل يغير جوميز مركز عبدالله السعيد في الزمالك؟

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق بشأن عبدالله السعيد صانع الألعاب وإمكانية تغيير مركزه.

وخرجت بعض الأنباء في الساعات الماضية بشأن تغيير مركز عبدالله السعيد إلى صانع ألعاب بدلًا من خط الوسط.

وأكد المصدر أن كل تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن المدرب لن يغير مركز عبدالله السعيد من الأساس.

وتابع: "جوميز متمسك بالدفع بالسعيد في مركز خط الوسط ويراه الأنسب له لأنه يساعده على الاستحواذ بشكل كبير".

ويرى جوميز أن الدفع بالسعيد في خط الوسط الصريح سيساعده على الاستفادة بلاعب آخر في صانع الألعاب سواء أوباما أو ناصر ماهر مما يساعده على الكثافة الهجومية بصورة كبيرة.

وشهدت الساعات الماضية عدة جلسات منفردة بين جوميز والسعيد لمحاولة تطوير مهامه والوصول لأفضل شكل فني منه وسط ثقة المدرب الكبيرة في عبدالله السعيد.

وتعادل فريق الزمالك مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك جوزيه جوميز عبدالله السعيد مركز عبدالله السعيد خط الوسط

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