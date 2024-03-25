اليوم.. "البروفة" الأخيرة لحفل نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

تقام مساء اليوم الاثنين "البروفة" النهائية لحفل ختام بطولة عاصمة مصر، والذي يحييه نجم الغناء تامر حسني، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي منتخبا مصر وكرواتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، بستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يلتقي منتخبا تونس ونيوزيلندا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في التوقيت ذاته بستاد القاهرة الدولي.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي، الذي كان مقررًا انعقاده اليوم الاثنين، قبل مواجهة نيوزيلندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة عاصمة مصر، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، بعد اعتذار المدير الفني منتصر الوحيشي عن عدم الحضور.

وسيقام مؤتمر المنتخب الكرواتي استعدادًا للمباراة النهائية في السادسة مساء اليوم، وكذلك مؤتمر المنتخب النيوزيلندي استعدادا لمواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء اليوم

وسيكون تدريبات المنتخب الكرواتي ستكون مفتوحة للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة بدءًا من الثامنة مساء اليوم الاثنين، وستكون تدريبات المنتخب التونسي مفتوحة للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة بدءًا من الساعة التاسعة مساء.

وخاض منتخب نيوزيلندا تدريبه الأخير عصر اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي لفندق إقامته استعدادا لمواجهة منتخب تونس، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر

ويختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة نظيره الكرواتي على ملعب استاد مصر، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء.

وركز العميد خلال الأيام الماضية على دراسة منتخب كرواتيا بشكل جيد؛ من أجل اختيار الطريقة المناسبة لموجهة الأداء الجماعي للكروات داخل المستطيل الأخضر، على أمل تحقيق الفوز وحصد كأس البطولة الودية في نسختها الأولى.