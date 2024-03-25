الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. "البروفة" الأخيرة لحفل نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

تامر حسني
تامر حسني

تقام مساء اليوم الاثنين "البروفة" النهائية لحفل ختام بطولة عاصمة مصر، والذي يحييه نجم الغناء تامر حسني، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي منتخبا مصر وكرواتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، بستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يلتقي منتخبا تونس ونيوزيلندا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في التوقيت ذاته بستاد القاهرة الدولي.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي، الذي كان مقررًا انعقاده اليوم الاثنين، قبل مواجهة نيوزيلندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة عاصمة مصر، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، بعد اعتذار المدير الفني منتصر الوحيشي عن عدم الحضور.

وسيقام مؤتمر المنتخب الكرواتي استعدادًا للمباراة النهائية في السادسة مساء اليوم، وكذلك مؤتمر المنتخب النيوزيلندي استعدادا لمواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء اليوم

وسيكون تدريبات المنتخب الكرواتي ستكون مفتوحة للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة بدءًا من الثامنة مساء اليوم الاثنين، وستكون تدريبات المنتخب التونسي مفتوحة للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة بدءًا من الساعة التاسعة مساء.

وخاض منتخب نيوزيلندا تدريبه الأخير عصر اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي لفندق إقامته استعدادا لمواجهة منتخب تونس، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر

ويختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة نظيره الكرواتي على ملعب استاد مصر، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء.

وركز العميد خلال الأيام الماضية على دراسة منتخب كرواتيا بشكل جيد؛ من أجل اختيار الطريقة المناسبة لموجهة الأداء الجماعي للكروات داخل المستطيل الأخضر، على أمل تحقيق الفوز وحصد كأس البطولة الودية في نسختها الأولى.

مصر تامر حسني العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة مصر

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

مدرس يجبر طفلة على مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة في روض الفرج

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

موجة حارة تضرب البلاد بداية من الغد.. وتبلغ ذروتها 31 مارس

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟