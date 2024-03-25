طولان: رفضت تدريب المنتخب الأوليمبى وبعض المسئولين فى الزمالك يعملون للمصلحة الشخصية

كشف حلمى طولان، المدير الفنى للزمالك السابق، عن أنه رفض تولى تدريب المنتخب الأوليمبي بسبب عدم "التقدير" من قبل مسئولى اتحاد الكرة فى مصر، حيث تمت الاستعانة بأحد تلاميذى فى تدريب المنتخب الأول فى ذلك التوقيت.

وأوضح حلمى طولان خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلًا: "هناك بعض الأشخاص فى مجلس إدارة نادى الزمالك لا يعملون لصالح القلعة البيضاء ويعملون لمصالحهم الشخصية فقط".

وأضاف حلمى طولان: "لم أشارك فى انتخابات نادى الزمالك الماضية وأدعم حسين لبيب فى رئاسة القلعة البيضاء، وهو الأنسب فى ذلك التوقيت، وفاروق جعفر زعلان منى لعدم مساندتى له، وأنه خاض الانتخابات بتوجيه من أحد الأشخاص".

وتابع حلمى طولان قائلًا "أنا طلعت مواهب كثيرة وإبراهيم سعيد دا حكاية ولاعب هايل وكان محتاج معاملة خاصة وقسوة، حيث كنت أهمله فى بعض الأوقات وكنت على تواصل مع ثابت البطل للتعامل معه".

واختتم حلمى طولان حديثه قائلًا: "أنا زملكاوى غصب عن عين أى حد وشعار الأهلى فوق الجميع، دا للأهلاوية بس، ودا شى محترم ومنظومة ناجحة".