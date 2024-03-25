الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وفاة لاعب كرة قدم جزائري بعد إصابة مروعة في الملعب

وسيم جزار
وسيم جزار

نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وسيم جزار، لاعب فريق وادي الماء تحت 17 عامًا الذي توفي خلال مباراة لفريقه بأحد مسابقات فرق الشباب بالجزائر.

وكان وسيم جزار قد توفي يوم أمس الأحد بعد أسبوع من تعرضه لإصابة مروّعة في رأسه خلال إحدي مباريات فريقه.

وبغياب سيارة الإسعاف، نقل “جزار” إلى المستشفى بسيارة غير مجهزة لمثل هذه الحالات الصعبة، لاسيما أن اللاعب أغمي عليه، وبقي أسبوعًا في المستشفى بحالة حرجة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: "ببالغ الحزن والأسى تلقى السيد وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة لاعب فريق  نجم وادي الماء لفئة أقل من 17 سنة الشاب وسيم جزار.

وأضاف البيان: “وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتأتي تلك الحادثة بعد أسابيع قليلة من وفاة الحارس الموريتاني الشاب محمد المختار، إثر تعرضه لإصابة خلال تدريبات فريقه الجمارك.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم وسيم جزار وادي الماء وليد صادي الاتحاد الجزائري

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