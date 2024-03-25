الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسين الشحات يشارك في مران الأهلي استعدادا لمباراة سيمبا

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة سيمبا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في تنزانيا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأدى اللاعبون فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك حسين الشحات في جزء من التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

وبدأ الشحات المشاركة التدريجية مع الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة الكاملة مع الفريق في التدريبات والمباريات الرسمية.

ويواصل الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

الاهلى مران الأهلي سيمبا التنزاني حسين الشحات دورى ابطال افريقيا

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