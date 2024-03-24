الأحد 24 مارس 2024
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رياضة

سعد سمير: الشناوي أفضل صفقة ضمها الأهلي آخر 10 سنوات

محمد الشناوى
محمد الشناوى

يرى سعد سمير مدافع الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، أن محمد الشناوي هو أفضل صفقة أبرمها الأعلي في السنوات العشر الأخيرة.

وقال سعد سمير في تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الضهر" مع الإعلامي محمد الليثي عبر إذاعة أون سبورت: أحمد حجازي من أفضل المدافعين الذين لعبت بجوارهم، ووائل جمعة أفضل مدافع بشكل عام، لم أعمل كثيرا مع جوزيه لكن هو وفايلر من أفضل المدربين، وحسام البدري من أفضل المدربين الوطنيين قيمة كبيرة جدا وأتمنى أن يعود إلى الدوري المصري لأن شخصيته إضافة لأي مكان.


أضاف: محمد الشناوي أفضل صفقة أبرمها الأهلي في آخر عشر سنوات، وكوبر كان أفضل مدرب في المنتخب وأوصلنا لكأس العالم.


واصل: اللاعبون الكبار اعتادوا على إهداء الناشئين هدايا لتحفيزهم، ووائل جمعة أهداني أي باد، وأجمل هدية جاءت لي كانت ابنتي فيروز، ولدت وأنا خارج مصر، والعامري فاروق ربنا يرحمه قال لي سمي فريدة اسم ملوكي، ولكن والدتها كانت قررت تسمي فيروز.

سعد سمير: كهربا لاعب مهم وعاشور الأفضل فى مركزه

 

وقال سمير: "كهربا لاعب مهم  فى الاهلى وفي المنتخب وأرقامه تؤكد ذلك وإمام عاشور من أفضل اللاعبين في أفريقيا في مركزه والاثنين إضافة للنادي وأتمنى الشفاء لإمام والعودة بشكل جيد.

أضاف: تجربة فيوتشر لها ذكريات جميلة ومكانة خاصة عندي، في أول موسمين أنهينا الدوري في مركز رابع وحصدنا كأس الرابطة وشاركنا في الكونفدرالية، وكان معنا علي ماهر من أفضل المدربين في مصر.

واصل: أقنعت بعض اللاعبين بالتوقيع لفيوتشر كان أبرزهم محمد عبد المنعم، ورحلت عن فيوتشر بعد رحيل علي ماهر، وكانت هناك أزمة مادية ففضلت الرحيل، وأتمنى لعلي ماهر التوفيق، علي ماهر من أكثر الشخصيات المحترمة والمتواضعة ودائما نتائجه تتحدث عنه، وعلاقتي به أخوية ومازالت وأتشرف أنني عملت معه، وعلي ماهر أصبح براند لفكرة النجاح، مدرب يحب المواجهه وليس ملتويا ولديه شخصية مع اللاعبين.

أكمل: لم أتدخل في عودة كريم نيدفيد للأهلي، النادي دائمًا يتابع لاعبيه المعارين، وتحدثت مع الأهلي عن محمد رضا بوبو وكان قريبًا من النادي لكن المقابل المادي كان عائقا في اتمام الصفقة.

واختتم: القندوسي من أهم اللاعبين في مركزه، عصبي في الملعب نوعًا ما لكنه هادئ خارجه، وصورتي مع كافاني انتشرت، كافاني كان بيطلب من محمد صلاح قميصه، واندهشت من الأمر لأن كافاني كان من أهم اللاعبين في العالم وهذت يبرز قيمة محمد صلاح.

سعد سمير محمد الشناوي الاهلى محمد عبدالمنعم العامري فاروق أحمد قندوسي كريم نيدفيد

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