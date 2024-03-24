ماذا حققت مصر فى تاريخ مواجهاتها مع منتخبات أوروبا منذ بداية الألفية الجديدة؟

مواجهة مرتقبة سيخوضها منتخب مصر عندما يواجه كرواتيا، في المباراة النهائية لبطولة «كأس عاصمة مصر» الودية والمقامة حاليا على الأراضي المصرية.

وستقام المباراة النهائية للبطولة، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتسع لنحو 90 ألف متفرج.

وكان منتخب مصر، قد استهل مشواره في البطولة، بالفوز على نيوزيلندا، بهدف دون رد، بينما فاز منتخب كرواتيا على تونس بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتعد المقبلة لمنتخب مصر أمام كرواتيا، هي التاسعة عشرة التي تجمع «الفراعنة» بمنتخبات قارة أوروبا، منذ بداية الألفية الجديدة في عام 2001.

ومنذ ذلك العام، لعب المنتخب المصري، 18 مباراة أمام منتخبات القارة العجوز، حقق خلالها «الفراعنة» 6 انتصارات، مقابل 9 انتصارات لمنتخبات أوروبا، في حين كان التعادل سيد الموقف في 3 مواجهات.

ويستعرض «الدستور» تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منتخبات أوروبا منذ عام 2001..

عام 2001

التقي منتخب مصر مع منتخب أستونيا، في مباراة ودية أقيمت يوم 19 مارس على ستاد القاهرة الدولي

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل الأهداف الثلاثة لمنتخب مصر، وليد عبداللطيف، ومظهر عبدالرحمن، وأحمد صلاح حسني.

عام 2003

التقي منتخبا مصر والدانمارك، في مباراة ودية، أقيمت يوم 12 فبراير على ستاد القاهرة.

وانتهت المباراة بفوز كبير للمنتخب الدانماركي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أحمد حسن، الهدف الوحيد لمنتخب مصر في تلك المباراة.

وفي 30 أبريل، التقى المنتخب المصري مع نظيره الفرنسي، في مباراة ودية، أقيمت على ستاد (سان دوني) بالعاصمة باريس.

وانتهت المباراة بفوز ساحق لمنتخب فرنسا بخماسية نظيفة.

وفي 18 نوفمبر، تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب السويد، في مباراة ودية، أقيمت على ستاد القاهرة.

وانتهت المباراة، بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، سجل هدف مصر أحمد بلال.

عام 2004

واجه منتخب مصر، نظيره منتخب بلغاريا، في مباراة ودية، أقيمت يوم 29 نوفمبر على ستاد عثمان أحمد عثمان.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل عماد متعب، هدف منتخب مصر في تلك المباراة.

عام 2005

التقى منتخب مصر مع نظيره البلجيكي في مباراة أقيمت يوم 9 فبراير على ستاد عثمان أحمد عثمان.

انتهت المباراة بفوز كبير ومستحق لمنتخب «الفراعنة» برباعية نظيفة. سجل أهداف مصر، كل من عماد متعب (هدفين)، أحمد عيد عبدالملك، أسامة حسني.

وفي 17 أغسطس، واجه مصر نظيره البرتغالي، في مباراة ودية، أقيمت على ملعب (ستاديو دو ساو ميجيل) بمدينة بونتا ديلجادا.

وانتهى اللقاء، بفوز منتخب البرتغال بهدفين دون رد.

عام 2006

التقت مصر مع إسبانيا، في مباراة ودية، أقيمت يوم 3 يونيو على ملعب (ستاديو مانويل مارتينيز فاليرو) بمدينة إلتشي

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني، بهدفين دون رد.

عام 2007

التقي منتخب مصر مع السويد، في مباراة ودية، أقيمت يوم 7 فبراير، على ستاد القاهرة

وحقق منتخب مصر الفوز بهدفين نظيفين، سجلهما عمرو زكي وأحمد فتحي.

عام 2009

واجه منتخب مصر، نظيره منتخب إيطاليا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للقارات 2009 التي استضافتها جنوب إفريقيا.

أقيمت المباراة، يوم 18 يونيو، ملعب إليز بارك بمدينة جوهانسبرج.

وانتهت المباراة، بانتصار تاريخي لمنتخب مصر بهدف نظيف، سجله محمد حمص.

عام 2010

تقابل منتخبا مصر وإنجلترا، في مباراة ودية، أقيمت يوم 3 مارس على ستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وانتهت المباراة بفوز منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل محمد زيدان الهدف الوحيد للمنتخب المصري.

عام 2012

تقابل منتخبا مصر وجورجيا، في مباراة مباراة ودية أقيمت يوم 14 نوفمبر على ستاد (ميخائيل ميسخي) بالعاصمة تبليسي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

عام 2014

واجه منتخب مصر، نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في مباراة ودية، أقيمت يوم 5 مارس على ستاد تيفولي نيو بمدينة إينسبروك النمساوية.

وحقق منتخب مصر، الفوز بثنائية نظيفة. وسجل هدفي «الفراعنة» كل من محمد ناجي جدو ومحمد صلاح.

عام 2018

واجه منتخب مصر نظيره البرتغالي، في مباراة ودية، أقيمت يوم 23 مارس على ستاد ليتزيجروند بمدينة زيوريخ السويسرية، ضمن تحضيرات «الفراعنة» لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وانتهى اللقاء، بفوز البرتغال بهدفين مقابل هدف. وسجل محمد صلاح، الهدف الوحيد لمصر في تلك المباراة.

وفي 27 مارس، واجه منتخب مصر، نظيره منتخب اليونان وديا على الملعب ذاته.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب اليوناني بهدف نظيف.

وفي يوم 6 يونيو، تقابل منتخبا مصر وبلجيكا وديا، في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك بودوين في العاصمة بروكسل.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة.

وفي 19 يونيو، التقى المنتخب المصري نظيره الروسي، على استاد كريستوفيسكي بمدينة سان بطرسبرج، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا.

وانتهت المباراة بفوز منتخب روسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل محمد صلاح، هدف مصر الوحيد في تلك المباراة

عام 2022

واجه منتخب مصر نظيره البلجيكي وديا، يوم 18 نوفمبر على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وحقق منتخب مصر، الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف. وسجل هدفي «الفراعنة» مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

