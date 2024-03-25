الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الولايات المتحدة تحرز دوري أمم «كونكاكاف» على حساب المكسيك.. واكتمال المتأهلين لكوبا أمريكا

تتويج منتخب الولايات
تتويج منتخب الولايات المتحدة بلقب دوري أمم كونكاكاف

توج المنتخب الأمريكي بلقب النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» وذلك عقب تغلبه على نظيره المكسيكي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية للبطولة، والتي جمعت الفريقين فجر اليوم الإثنين.

وسجل تايلر آدامز وجيوفاني رينا هدفي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الدقيقتين 45 و63 من عمر المباراة.

المنتخب الأمريكي يحتفظ  باللقب للمرة الثالثة على التوالي

واحتفظ المنتخب الأمريكي باللقب للمرة الثالثة على التوالي ليواصل احتكاره للبطولة التي انطلقت في عام 2018.

وتغلب المنتخب الأمريكي بنتيجة 2/3 على المكسيك في نهائي النسخة الأولى بينما هزم كندا بنتيجة 2/صفر في نهائي النسخة الثانية.

وكان منتخب جامايكا فاز بالميدالية البرونزية لدوري الأمم بفوزه على بنما بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة، النسخة المقبلة لبطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام خلال الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

اكتمال عقد المتأهلين إلى كوبا أمريكا 2024

وفي سياق آخر، اكتمل عقد المتأهلين إلى كوبا أمريكا 2024، بعد أن حجز منتخبا كندا وكوستاريكا، البطاقتين الأخيرتين في النهائيات.

وتأهلت كندا إلى كوبا أمريكا، عقب تغلبها على ترينداد وتوباجو، بهدفين دون رد، في مباراة ملحق «كونكاكاف» الإقصائي، لتنضم إلى المجموعة الأولى والتي تضم كل من الأرجنتين وبيرو وتشيلي.

كما تأهل منتخب كوستاريكا، عقب الفوز على هندوراس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم كل من البرازيل وكولومبيا وباراجواي.

مجموعات كوبا أمريكا 2024

ستكون مجموعات النسخة المقبلة لبطولة كوبا أمريكا 2024 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كندا

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، أوروجواي، بنما، بوليفيا

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، باراجواي، كوستاريكا

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