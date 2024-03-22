الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تأهل الولايات المتحدة والمكسيك لنهائى دورى أمم "كونكاكاف"

منتخب الولايات المتحدة
منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

بلغ منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك المباراة النهائية لبطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

وتغلب منتخب الولايات المتحدة بثلاثة أهداف لهدف على منتخب جامايكا، في الوقت الإضافي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بالدور قبل النهائي للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز المنتخب المكسيكي بثلاثية نظيفة على نظيره البنمي.

وبادر منتخب جامايكا بالتسجيل مبكرا عن طريق جريج لي في الثواني الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل المنتخب الأمريكي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل كوري بيرك، لاعب المنتخب الجامايكي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ولجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حسم خلاله منتخب الولايات المتحدة صعوده من خلاله، حيث أضاف هاجي رايت الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الأمريكي في الدقيقتين 96 و109 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، لم يجد منتخب المكسيك صعوبة في اجتياز نظيره البنمي بثلاثية بيضاء.

وأحرز إدسون ألفاريز الهدف الأول لمنتخب المكسيك في الدقيقة 40، فيما تكفل زميلاه خوليان كينيونيس وأوريلين بينيدا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و67 على الترتيب.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للمسابقة القارية بعد غد الأحد بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة توج بأول نسختين لدوري أمم «كونكاكاف».

الولايات المتحدة المكسيك دوري أمم كونكاكاف كونكاكاف دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية منتخب المكسيك

مواد متعلقة

المنتخب الوطنى يقص شريط بطولة "عاصمة مصر" بمواجهة نيوزيلندا

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

قرار وزارى جديد من وزير التموين بخصوص رغيف الخبز

موعد انتهاء الموجة الباردة

رد صادم من أمين الفتوى عن حكم النظر للمرأة بشهوة خلال نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس