الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطنى يقص شريط بطولة "عاصمة مصر" بمواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

تحت شعار مزيد من البدايات الطيبة فى تاريخ الفراعنة، يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اختبارا وديا من العيار الثقيل في مواجهة نظيره النيوزيلندي على إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهي تحمل في طياتها مزيدا من البدايات الطيبة على كل المستويات، فهي المباراة الافتتاحية لبطولة العاصمة الإدارية في نسختها الأولى، التي تقام على استاد العاصمة في الظهور الأول له، تلك التحفة الرياضية التي تنضم رسميا للملاعب العملاقة في مصر باستضافته لأول مباراة ودية دولية.

الأمر كذلك ينطبق على حسام حسن المدير الفني للفراعنة، في أول مهمة رسمية له في قيادة الفراعنة بعد سنوات طويلة من الانتظار لنيل هذا الشرف، وتولي تلك المهمة.

المباراة لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، باعتبار أنها ودية، وأمام فريق متوسط على المستوى الفني، لكنها تحمل الكثير من التحديات بالنسبة للجهاز الفني، بداية من كونها الظهور الأول للتوأم، إضافة إلى أهميتها من الناحية المعنوية للفراعنة باعتبار أن الفوز يؤهل منتخب مصر للعب نهائي البطولة الودية بينما الخسارة تضعه في مواجهة الخاسر من المباراة الثانية على تحديد صاحب المركز الثالث. 

على مستوى اللاعبين تعد مباراة الليلة فرصة عظيمة للبعض من أجل حجز مكان في التشكيلة الجديدة، مع بداية حقبة حسام حسن، خاصة في ظل غياب عدد كبير من العناصر الأساسية التى كانت تمثل التشكيل الأساسي في عهد البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام نيوزيلندا

لذلك قد تشهد التشكيلة الأساسية التى سيعتمد عليها حسام حسن في مباراة الليلة ظهور بعض العناصر الشابة أمثال مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ونفس تشكيلة خط الدفاع فى عهد فيتوريا المكون من محمد هاني ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي.

وفى خط الوسط هناك مروان حمدي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور، وفي الجناح الأيمن مصطفى فتحي وفي الجناح الأيسر محمود تريزيجيه ومصطفى محمد في الهجوم.

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