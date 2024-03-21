بعثة منتخب كرواتيا تصل القاهرة استعدادًا لخوض منافسات كأس عاصمة مصر (صور)

وصلت بعثة منتخب كرواتيا اليوم للقاهرة؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتي تستضيفها القاهرة حتى نهاية الشهر الجاري.

تنطلق منافسات كأس العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، يوم 22 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وأخيرًا ثالث العالم في نسخة "قطر 2022"، كرواتيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكرواتي مرانه الأول اليوم استعدادًا لمباراة تونس.

وكشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، آخر استعدادات فريقه للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية بمصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال "داليتش"، في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "لن نأتي للقاهرة من أجل النزهة أو الترفيه، لدينا هدف واضح جئنا من أجله".

وأضاف: "سنخوض مباراة تونس بهدف واحد غير قابل للنقاش وهو الانتقام ورد الاعتبار من المنافس، كان من المفترض إقامة البطولة في أبوظبي، الأمر الذي عطل خططنا".

وأكمل مدرب كرواتيا: "سنذهب إلى القاهرة يوم الخميس فقط، ربما ستكون هناك أجواء كروية أكثر في البطولة بعد إقامتها بمصر، سيكون هناك بالتأكيد عدد كبير من الجمهور".