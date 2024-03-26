الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعبو الأهلى الدوليون يلحقون بالفريق فى مطار القاهرة بعد انتهاء مباراة كرواتيا

لاعبو الأهلى
لاعبو الأهلى

ينضم لاعبو الأهلى الدوليون، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة كرواتيا، لباقي زملائهم في مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى العاصمة التنزانية “دارالسلام” لمواجهة سيمبا يوم الجمعة المقبل في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة في الأهلي، على التنسيق مع اللاعبين الدوليين في الفريق للتوجه لمطار القاهرة عقب انتهاء مباراة كرواتيا للحاق ببعثة الفريق المتوجهة لدارالسلام.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكرواتي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة عاصمة مصر الودية، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء متوجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا.

ويضم منتخب مصر عددًا كبيرًا من اللاعبين في الأهلي، وهم مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة، ومروان عطية ومحمد مجدي أفشه وأحمد نبيل كوكا.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مرانه مساء أمس، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبو علي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏

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