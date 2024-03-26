نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى على قائمة اللاعبين التي ستغادر إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دورى الأبطال والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

ويفقد المارد الأحمر جهود كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وأليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم للإصابة، ومحمود متولي ووسام أبو علي لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، في المقابل عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الإفريقي.

وكشف مصدر داخل الفريق الأحمر، لـ"الدستور" عن أن قائمة الأهلى المسافرة لن تخلو من هذه الأسماء: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

ومن المقرر أن يتوجه جميع اللاعبين إلى منازلهم عقب مران اليوم لتناول السحور ثم التجمع في مطار القاهرة في الثالثة فجرا لاستقلال الطائرة الخاصة إلى تنزانيا.

مران الأهلى| الشناوى يخوض المرحلة الثانية من التأهيل فى ألمانيا

وفي سياق آخر، واصل محمد الشناوي حارس الأهلي، تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له في ألمانيا للتعافي من الإصابة التي تعرض ‏لها في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا، وأن هناك تقدمًا كبيرًا فيما يخص تعافيه من ‏الإصابة.‏

وأشار رئيس الجهاز الطبي للأهلي إلى أنه على تواصل مستمر مع كابتن الفريق، ومتابعة البرنامج الذي يخضع له، بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف عقب الإصابة.‏

وقام جاب الله بتوزيع أقراص الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات ‏التطعيم اللازمة.‏

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏