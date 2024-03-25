"كولر" يطلب تقريرا عن إصابات لاعبي الأهلي بعد صدمة إمام عاشور

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة بعد إصابة إمام عاشور لاعب الفريق خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا وديًا وإجرائه عملية جراحية في الكتف.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بحضور الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي ليطمئن على اللاعب وفترة غيابه عن المشاركات مع الفريق بعد الجراحة التي أجراها أمس في مستشفي مصر الدولي.

وكشف مصدر أن كولر استفسر من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي عن سر الإصابات العضلية الطويلة حيث أكد أن الفريق يعاني من الإصابات الطويلة فى الموسم الحالي لاسيما أن الفريق فقد كل من محمد الشناوي ومن قبله خالد عبدالفتاح ورضا سليم لفترات طويلة بسبب إصابة الكتف، كما تغيب أحمد عبدالقادر ومحمود متولى وياسر إبراهيم لفترة بسبب الإصابات العضلية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب من الدكتور أحمد جاب الله تقرير شامل عن حالة كل لاعب وأسباب تلك الإصابا للوقوف على طريقة علاجها.

وأكد رئيس الجهاز الطبى للأهلى أن الثلاثى محمد الشناوى وأليو ديانج وياسر ابراهيم خارج الحسابات الفنية فى مواجهة سيمبا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري ويمكن للأخير اللحاق بمواجهة الإياب التى ستقام 5 أبريل المقبل.

مران الأهلي| الفريق يواصل استعداداته لمباراة سيمبا التنزاني

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل استعداداته لمباراة سيمبا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في تنزانيا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأدى اللاعبون فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك حسين الشحات في جزء من التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

ويواصل الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.