نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، خطة لتخفيض الأعمار السنية للاعبي على مدار الثلاث سنوات القادمة تتضمن وجود ثلاث فئات عمرية في الفريق، الفئة الأولى تحت 23 عاما والثانية تحت 29 عاما والثالثة فوق الثلاثين عاما.

وكشف مصدر مسئول عن أن خطة كولر سوف تستغرق ما يقرب من ثلاث سنوات وتم عرض الخطة على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى وجود محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف على قطاع الكرة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الخطة سيتم تفعيلها داخل الفريق الأول بداية من الموسم المقبل، للنزول بمعدل الأعمار السنية حيث تتم مراعاة عامل السن فى اختيارات اللاعبين الجدد.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طالبت من أمير توفيق، مدير التعاقدات، المدير التنفيذي لشركة الكرة بنادي الأهلي، بضرورة البحث عن لاعبين في المراكز التي يحتاج إليها كولر في الصيف القادم.

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وكان مجلس إدارةلنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم الكابتن حسام غالي بالتنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كل الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وتأهل الفريق الأول بنادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات التي تضم المارد الأحمر وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

وبدأ الشحات فى تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.