الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. كولر يوصى بتجديد عقد على معلول لمدة موسم واللاعب يرفض

علي معلول
علي معلول

يمثل مصير التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لغزًا كبيرًا داخل صفوف القلعة الحمراء حاليًا، في ظل وجود انقسام حول مستقبله، فهناك من يرى ضرورة الإبقاء عليه نظرًا لتأثيره الكبير وخبرته الكبيرة، وهناك من يرى أنه قد تقدم في العمر ولن يفيد الفريق كثيرًا، وهناك من يؤكد على ضخامة راتبه السنوي ولذلك من الأفضل توجيه الشكر في نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري ومنحه حرية القرار سواء بالاعتزال داخل الفريق أو الرحيل إلى أي ناد آخر.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلى ألقت بالكرة فى ملعب مارسيل كولر المدير الفنى لتحديد مصير معلول، وكانت المفاجأة أنه أوصى بتجديد عقد معلول لموسم واحد فقط، في حين يرفض اللاعب التوقيع لمدة قصيرة حيث طلب التجديد لموسمين على الأقل.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة جست نبض وكيل اللاعب وفوجئت برفض معلول ووكيله العرض المالي المبدئي المعروض على النجم التونسي وهو مليون و250 ألف دولار خاصة أنه يقل عن عقده الحالي وهو ما اعتبره معلول إهانة كبيرة له، حيث أكد وكيله أنه ليس من المعقول تخفيض راتب لاعب صنع كل هذه الإنجازات مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن العقد الحالي لعلي معلول ينص على حصوله على مليون و450 ألف دولار وبالتالى فإن وكيل اللاعب يطمح فى زيادة القيمة المالية لتجديد العقد وهو ما تعتبره إدارة الأهلي عبئًا كبيرًا على النادي، الأمر الذي يهدد مستقبل معلول مع القلعة الحمراء، وفي انتظار عقد جلسة مهمة تجمع بين أمير توفيق مدير التعاقدات وعلى معلول ووكيله في حالة اتخاذ إدارة الكرة قرارًا بالتجديد للاعب.

 لجنة التخطيط تدرس تعديلات في اللائحة الداخلية للفريق

في السياق ذاته وافقت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على إجراء تعديلات جديدة على لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي.

وكشف مصدر مسئول عن أن التعديلات التى طلبها كولر، زيادة المكافآت في حالة الفوز وأيضًا زيادة العقوبات المالية في حالة الخسارة.

وأضاف المصدر أن اللجنة ناقشت إجراء تعديلات على بعض بنود اللائحة فيما يتعلق بالخروج عن النص وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى والنظام العام للفريق وضرورة تغليظ العقوبات المقررة فى هذا الشأن.

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