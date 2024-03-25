بعد تدخل بيبو لإنهاء أزمة ملعب سيمبا.. كولر يطالب اللاعبين باستغلال الفرصة

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها لهم المدير الفنى لمدة أسبوع ويتجمع اللاعبون فى التاسعة مساء فى غياب مجموعة الدوليين الموجودين مع المنتخبين الأول أو الأوليمبي.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خريطة الإعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الجلسة التي عقدها مع الجهاز المعاون مساء أمس الأحد.

وطلب كولر من لاعبي الفريق ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة التى ستشهد ضغط المباريات بشكل كبير نظرًا للمشاركة الإفريقية والمحلية.

وشدد المدير الفني للأهلي أن الفريق يحتاج إلى تركيز جميع اللاعبين في الفترة الراهنة وأن فرصة جيدة لأي لاعب لم يحصل على المشاركة في الفترة الأخيرة.

وكان حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي شارك في جزء من التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

ويواصل الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

خالد بيبو ينهي أزمة ملعب المران الأخير قبل مواجهة سيمبا

من جانبه تدحل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد التواصل مع السفارة المصرية فى تنزانيا لإنهاء أزمة المران الأخير قبل مواجهة سيمبا فى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الإفريقي.

مدير الكرة بالنادي الأهلي أنهي الاتفاق أن يتدرب الفريق الأول للقلعة الحمراء على الملعب الذى ستقام عليه المباراة يوم الخميس 28 مارس وفى نفس توقيتها بينما يسبقه مران صن داونز والذى سيواجه يانج افريكانز يوم السبت 30 مارس على نفس الإستاد.